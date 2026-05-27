POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (26. Mai) um 7:25 Uhr auf der B55 bei Bruchhausen. Im Bereich einer Einmündung war es zur Kollision zweier Autos gekommen. Eine 20-Jährige war mit ihrem Fahrzeug beim Einbiegen in die B55 mit dem PKW einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Die beiden Frauen verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

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