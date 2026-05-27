POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt
Kirchhundem (ots)
Am Dienstag (26. Mai) ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Ortslagen Welschen-Ennest und Rahrbach. Im Einmündungsbereich der Straße "Zum Eulenbruch" in die "Kölner Straße" waren eine 38-jährige Autofahrerin und ein 18-jähriger Pedelecfahrer zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An Pedelc und PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
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