Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl an Baustelle

Drolshagen. (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (24. Mai) auf dem Autobahnrastplatz "Kattenschoß" an der A45 ihr Unwesen getrieben. Der Rastplatz ist derzeit gesperrt und wird als Lagerplatz für Bauunternehmen genutzt. Die Täter brachen insgesamt drei Lagercontainer auf und machten sich an einer mobilen Tankanlage zu schaffen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen mindestens eine Motorflex und einen Hochdruckreiniger sowie etwa 100 Liter Dieselkraftstoff. Die Schadenshöhe wurde auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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