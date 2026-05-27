PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl an Baustelle

Drolshagen. (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (24. Mai) auf dem Autobahnrastplatz "Kattenschoß" an der A45 ihr Unwesen getrieben. Der Rastplatz ist derzeit gesperrt und wird als Lagerplatz für Bauunternehmen genutzt. Die Täter brachen insgesamt drei Lagercontainer auf und machten sich an einer mobilen Tankanlage zu schaffen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen mindestens eine Motorflex und einen Hochdruckreiniger sowie etwa 100 Liter Dieselkraftstoff. Die Schadenshöhe wurde auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 10:02

    POL-OE: Einbruch in Hünsborner Firma

    Wenden (ots) - Unbekannte Täter sind am Pfingstwochenende in das Verwaltungsgebäude einer Firma an der "Alte Waldstraße" eingebrochen. Die Tatzeit lag im Zeitraum zwischen Freitag (22.Mai) und Dienstag (26.Mai). Um in das Gebäude einzudringen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Anschließend wurden offensichtlich mehrere Büroräume nach möglicher Beute durchsucht. Dabei fiel den Tätern unter anderem eine ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:33

    POL-OE: Warnung vor mutmaßlich betrügerischen Inkassoschreiben

    Kreis Olpe (ots) - Die Kreispolizeibehörde Olpe warnt vor Schreiben eines angeblichen Inkassounternehmens, die in den vergangenen Tagen bei Bürgerinnen und Bürgern im Kreisgebiet eingegangen sind. In den Schreiben wird behauptet, im Auftrag einer Lotterie tätig zu sein. Die Empfänger werden darüber informiert, dass angeblich offene Forderungen bestehen und bereits ein Inkassoverfahren sowie eine Kontopfändung ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:17

    POL-OE: Auto brennt in Attendorn aus

    Attendorn (ots) - Ein BMW ist in der Nacht zu Sonntag (24. Mai) in der "Münchener Straße" aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Der Brand wurde gegen 4:40 Uhr bemerkt. Durch die Brandhitze und die Flammen wurde zudem ein daneben abgestellter Ford KA in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt insgesamt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren