Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Warnung vor mutmaßlich betrügerischen Inkassoschreiben

Kreis Olpe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Olpe warnt vor Schreiben eines angeblichen Inkassounternehmens, die in den vergangenen Tagen bei Bürgerinnen und Bürgern im Kreisgebiet eingegangen sind.

In den Schreiben wird behauptet, im Auftrag einer Lotterie tätig zu sein. Die Empfänger werden darüber informiert, dass angeblich offene Forderungen bestehen und bereits ein Inkassoverfahren sowie eine Kontopfändung eingeleitet worden seien. Besonders auffällig ist, dass in den Schreiben teilweise die tatsächliche Kontonummer der angeschriebenen Person aufgeführt wird. Zudem heißt es in den Schreiben sinngemäß, dass zur Vermeidung gerichtlicher Schritte und einer möglichen Kontopfändung die bestehende Mitgliedschaft jeder-zeit gekündigt werden könne. Die Empfänger werden aufgefordert, hierzu zeitnah Kontakt mit dem angegebenen Inkassounternehmen aufzunehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehen erhebliche Zweifel an der Echtheit dieser Schreiben. Betroffene gaben gegenüber der Polizei an, keine entsprechende Mitgliedschaft abgeschlossen zu haben oder von einem Vertragsverhältnis mit der genannten Lotterie nichts zu wissen. Die Kreispolizeibehörde Olpe weist darauf hin, dass die Verwendung persönlicher Daten - beispielsweise einer korrekten Kontonummer - nicht zwangsläufig auf die Echtheit eines Schreibens schließen lässt. Kriminelle können auf unterschiedliche Weise in den Besitz solcher Daten gelangen und diese gezielt einsetzen, um ihren Schreiben einen seriösen Anschein zu verleihen.

Die Polizei empfiehlt:

- Lassen Sie sich nicht durch die Androhung von Inkasso- oder Pfändungsmaßnahmen unter Druck setzen.

- Prüfen Sie kritisch, ob tatsächlich ein Vertragsverhältnis mit dem genannten Unternehmen besteht.

- Nehmen Sie nicht vorschnell Kontakt über die im Schreiben angegebenen Rufnummern oder sonstigen Kontaktdaten auf.

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Bankdaten preis.

- Bewahren Sie das Schreiben als Beweismittel auf.

- Wenden Sie sich bei Zweifeln an die Polizei oder an die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW in Lennestadt.

Wer ein entsprechendes Schreiben erhalten hat oder bereits Kontakt zu den Absendern aufgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Kreispolizeibehörde Olpe und die Verbraucherzentral Lennestadt nutzen den aktuellen Fall, um erneut vor betrügerischen Schreiben zu warnen, die durch die Androhung rechtlicher Konsequenzen und die Verwendung persönlicher Daten gezielt Verunsicherung erzeugen sollen. Weitere nützliche Informationen und Tipps zum Thema Inkasso hat die Verbraucherzentrale zusammengestellt unter www.verbraucherzentrale.nrw/inkasso

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