Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Obersülzen - 28-jähriger Autofahrer führt sein Pkw unter Kokain-Einfluss

Obersülzen (ots)

Am Samstag, den 21.03.26, befuhr ein 28-jähriger Fahrer die Hauptstraße in Obersülzen und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der 28-Jährige dazu zur Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel wurde eingeleitet. Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe wird zeigen, ob und in welcher Konzentration der Wirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dem Fahrer drohen 500 EUR Bußgeld, ein Monat Fahrverbot sowie die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister. Weiterhin droht dem Fahrer ein Strafverfahren nach § 29 BtMG im Falle eines positiven Untersuchungsergebnisses zwecks Beschaffung von Kokain.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

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