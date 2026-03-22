PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Obersülzen - 28-jähriger Autofahrer führt sein Pkw unter Kokain-Einfluss

Obersülzen (ots)

Am Samstag, den 21.03.26, befuhr ein 28-jähriger Fahrer die Hauptstraße in Obersülzen und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der 28-Jährige dazu zur Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel wurde eingeleitet. Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe wird zeigen, ob und in welcher Konzentration der Wirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dem Fahrer drohen 500 EUR Bußgeld, ein Monat Fahrverbot sowie die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister. Weiterhin droht dem Fahrer ein Strafverfahren nach § 29 BtMG im Falle eines positiven Untersuchungsergebnisses zwecks Beschaffung von Kokain.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/drogen-im-strassenverkehr/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PK Liedtke

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 08:01

    POL-PDNW: 62-Jährige Autofahrerin ohne Führerschein unter Kokaineinfluss

    Neuleiningen (ots) - Am Freitag, dem 20.03.2026, wurde der PI Grünstadt ein langsam- und schlangenlinienfahrendes Auto gemeldet, welches in der Sausenheimer Straße in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Aufgrund der verkehrsbehindernden Fahrweise und weiterer Angaben der Fahrzeugführerin wurde mit dieser ein Drogentest durchgeführt. ...

    mehr
  • 21.03.2026 – 04:31

    POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

    Bad Dürkheim (ots) - Am Samstag, 21.03.2026 gegen 02:20 Uhr wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Zudem drang aus dem Pkw Marihuana-Geruch. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 20:49

    POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht mit flüchtigem Kieslaster

    Kirchheim a.d.W. (ots) - Bereits am Mittwoch, dem 11.03.2026, ist es gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 66-jährigen Autofahrerin, im Einmündungsbereich der Rückgasse und der Uhrigstraße in Kirchheim a.d.W. gekommen. An der genannten Örtlichkeit sei der Geschädigten durch einen hellbrauen/sandfarbenden Kieslaster die Vorfahrt genommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren