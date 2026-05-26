POL-OE: Auto brennt in Attendorn aus
Attendorn (ots)
Ein BMW ist in der Nacht zu Sonntag (24. Mai) in der "Münchener Straße" aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Der Brand wurde gegen 4:40 Uhr bemerkt. Durch die Brandhitze und die Flammen wurde zudem ein daneben abgestellter Ford KA in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt insgesamt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.
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