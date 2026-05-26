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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto brennt in Attendorn aus

Attendorn (ots)

Ein BMW ist in der Nacht zu Sonntag (24. Mai) in der "Münchener Straße" aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Der Brand wurde gegen 4:40 Uhr bemerkt. Durch die Brandhitze und die Flammen wurde zudem ein daneben abgestellter Ford KA in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt insgesamt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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