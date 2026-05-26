Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Kradfahrer in Bonzel leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein 17-Jähriger wurde bei einem Unfall mit seinem Leichtkraftrad am Samstagabend (23.Mai) leicht verletzt. Der Jugendliche hatte kurz vor 22 Uhr auf der "Mindener Straße" (B55) die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er stürzte und rutschte mit seinem Leichtkraftrad gegen einen geparkten PKW. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

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