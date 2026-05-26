POL-OE: Motorradfahrer nach Alleinunfall leicht verletzt
Wenden (ots)
Am Freitag (22. Mai) ereignete sich zwischen den Ortslagen Schwarzbruch und Bebbingen ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Motorradfahrer hatte hier um 12:40 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war gestürzt. Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
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