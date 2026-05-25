Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit leichtverletzter Person

Finnentrop (ots)

Am 25.05.2026, gegen 13:14 Uhr, befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern die K 29 in Fahrtrichtung Meschede. In einer Rechtskurve kam der 59-jährige Remscheider aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und kann dieses, nach Untersuchung, verlassen. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. /RS

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