PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit leichtverletzter Person

Finnentrop (ots)

Am 25.05.2026, gegen 13:14 Uhr, befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern die K 29 in Fahrtrichtung Meschede. In einer Rechtskurve kam der 59-jährige Remscheider aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und kann dieses, nach Untersuchung, verlassen. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Dir GE / FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 14:55

    POL-OE: Motorradunfall mit schwerverletzter Person

    Finnentrop (ots) - Am 25.05.2026, gegen 13:07 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die Glingestraße in Fahrtrichtung Oberbecken. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 36-jährige belgische Staatsbürger aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden im mittleren ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 21:24

    POL-OE: Rollerunfall mit schwerverletztem Jugendlichem

    Finnentrop (ots) - Am 24.05.2026, gegen 17:49 Uhr, befuhren zwei 14-jährige Finnentroper auf einem eRoller die Kopernikusstraße talwärts. Aus aktuell noch unbekanntem Grund stürzten sie. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gefolgen. Der Sozius wurde leicht verletzt und konnte, nach Untersuchung, vor Ort entlassen werden. Beide trugen keinen Helm. Es ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 18:47

    POL-OE: Motorradunfall mit Schwerverletztem

    Olpe (ots) - Am 24.05.2026, gegen 13:23 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Kölner mit seinem Motorrad die L711 von Kirchhundem-Kruberg in Fahrtrichtung Olpe-Neuenkleusheim. Ausgangs einer Linkskurve kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. /RS ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren