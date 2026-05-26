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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW in Altenhundem aufgebrochen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (22. Mai) einen PKW in der Straße "Am Biertappen" aufgebrochen. Der Tatzeitraum lag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr. An dem Fahrzeug wurde eine Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine schwarze Handtasche entwendet. In der Tasche befand sich eine Gesundheits- und eine Debitkarte. Der Schaden wird insgesamt auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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