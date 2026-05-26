Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer nach Ausweichmanöver leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag (24. Mai) um 10:10 Uhr auf der L737. Ein 57-jähriger Motorradfahrer war von Oedingen in Richtung Bracht unterwegs, als ihm nach derzeitigem Erkenntnisstand ein PKW auf seiner Seite entgegenkam. Durch ein sofort eingeleitetes Ausweichmanöver verlor der 57-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Ducati entstand ein geschätzter Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der PKW entfernte sich ohne Weiteres in Richtung Oedingen von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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