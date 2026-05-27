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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Hünsborner Firma

Wenden (ots)

Unbekannte Täter sind am Pfingstwochenende in das Verwaltungsgebäude einer Firma an der "Alte Waldstraße" eingebrochen. Die Tatzeit lag im Zeitraum zwischen Freitag (22.Mai) und Dienstag (26.Mai). Um in das Gebäude einzudringen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Anschließend wurden offensichtlich mehrere Büroräume nach möglicher Beute durchsucht. Dabei fiel den Tätern unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld in die Hände. Schadenshöhe und Beute liegen insgesamt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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