Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall auf B55

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (26. Mai) um 7:25 Uhr auf der B55 bei Bruchhausen. Im Bereich einer Einmündung war es zur Kollision zweier Autos gekommen. Eine 20-Jährige war mit ihrem Fahrzeug beim Einbiegen in die B55 mit dem PKW einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Die beiden Frauen verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Während der Fahrzeugbergung und der Unfallaufnahme war die B55 zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit an der L880 und dem Abzweig "Jäckelchen" abgeleitet.

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