POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogenvortest
Lennestadt (ots)
Weil Teile seiner Fahrzeugbeleuchtung nicht ordnungsgemäß funktionierten, wurde ein 41-jähriger Autofahrer am Dienstagabend (26. Mai) in Trockenbrück kontrolliert. Den Polizeibeamten war der Mann um 23:35 Uhr auf der "Elsper Straße" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der 41-Jährige begleitete die Beamten daraufhin zur Blutprobenentnahme. Außerdem wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen.
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