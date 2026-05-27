Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Suche nach weißem Kleintransporter

Finnentrop (ots)

Ein 23-jähriger Pedelecfahrer meldete am Dienstag (26. Mai) eine Verkehrsunfallfallflucht zu seinem Nachteil. Der junge Mann war gegen 6:50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Verbindungsweg zwischen Illeschlade und Heggen bergauf unterwegs, als ihn ein nach eigenen Angaben ein weißer Mercedes Spinter mit polnischem Kennzeichen überholte. Während des Überholvorgangs wurde der 23-jährige von dem Kleintransporter touchiert. Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec, stürzte und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise zum Kleintransporter nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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