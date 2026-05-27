PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Suche nach weißem Kleintransporter

Finnentrop (ots)

Ein 23-jähriger Pedelecfahrer meldete am Dienstag (26. Mai) eine Verkehrsunfallfallflucht zu seinem Nachteil. Der junge Mann war gegen 6:50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Verbindungsweg zwischen Illeschlade und Heggen bergauf unterwegs, als ihn ein nach eigenen Angaben ein weißer Mercedes Spinter mit polnischem Kennzeichen überholte. Während des Überholvorgangs wurde der 23-jährige von dem Kleintransporter touchiert. Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec, stürzte und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise zum Kleintransporter nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 10:06

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogenvortest

    Lennestadt (ots) - Weil Teile seiner Fahrzeugbeleuchtung nicht ordnungsgemäß funktionierten, wurde ein 41-jähriger Autofahrer am Dienstagabend (26. Mai) in Trockenbrück kontrolliert. Den Polizeibeamten war der Mann um 23:35 Uhr auf der "Elsper Straße" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:05

    POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt

    Kirchhundem (ots) - Am Dienstag (26. Mai) ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Ortslagen Welschen-Ennest und Rahrbach. Im Einmündungsbereich der Straße "Zum Eulenbruch" in die "Kölner Straße" waren eine 38-jährige Autofahrerin und ein 18-jähriger Pedelecfahrer zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:04

    POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall auf B55

    Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (26. Mai) um 7:25 Uhr auf der B55 bei Bruchhausen. Im Bereich einer Einmündung war es zur Kollision zweier Autos gekommen. Eine 20-Jährige war mit ihrem Fahrzeug beim Einbiegen in die B55 mit dem PKW einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Die beiden Frauen verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren