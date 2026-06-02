Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall zwischen Kleinkraftrad und Fahrrad - eine Person verletzt

Siegburg (ots)

Am Montagmittag (01. Juni) kam es gegen 11:50 Uhr auf der Wilhelm-Ostwald-Straße in Höhe der Hausnummer 2 in Siegburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und der Fahrerin eines Kleinkraftrades.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Verkehrsteilnehmer die Wilhelm-Ostwald-Straße aus Richtung Dammstraße kommend in gleicher Fahrtrichtung. Dabei fuhr ein 72-jähriger Siegburger mit seinem Fahrrad auf das vor ihm fahrende Kleinkraftrad einer 76-jährigen Frau auf. Durch den Zusammenstoß kamen beide Beteiligten zu Fall und stürzten auf die linke Seite. Der 72-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Er wurde leicht verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Fahrradfahrer an, sich nicht an das Unfallgeschehen erinnern zu können. Die Fahrerin des Kleinkraftrades schilderte den Beamten, dass sie einen Aufprall von hinten wahrgenommen habe und daraufhin stürzte. Ein Zeuge bestätigte den von ihr geschilderten Unfallhergang.

Bei den weiteren Ermittlungen stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die 76-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das geführte Kleinkraftrad war. Gegen sie wurde daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Radfahrende zwar keine gesetzliche Helmpflicht besteht, das Tragen eines Fahrradhelms jedoch das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei Verkehrsunfällen erheblich verringern kann. (Ost)

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