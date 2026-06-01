Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Einbrüche in Wohnkomplex - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Zwischen Donnerstag (28. Mai) und Freitag (29. Mai) kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen in einem Wohnkomplex am Azaleenplatz im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte.

Am Freitag (29. Mai) meldete sich gegen 14:30 Uhr eine 64-jährige Bewohnerin bei der Polizei und gab an, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten an der Wohnungseingangstür mehrere Hebelspuren fest.

Nach Angaben der Geschädigten hatte sie ihre Wohnung gegen 13:45 Uhr verlassen, um einkaufen zu gehen. Als sie rund 45 Minuten später zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter eine Münzsammlung, eine Halskette sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Etwa zwei Stunden später informierte die 64-Jährige die Polizei erneut, nachdem ihr aufgefallen war, dass die Wohnungstür ihrer Nachbarin offenstand. Die Wohnungsinhaberin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Auch an dieser Wohnungstür stellten die eingesetzten Beamten Hebelspuren fest. Die Räume waren einbruchtypisch durchsucht worden. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits am Donnerstag (28. Mai) war die Polizei zu dem Wohnkomplex gerufen worden. Ein Bewohner hatte angezeigt, dass unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr in seine Wohnung eingebrochen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter mutmaßlich über die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Entwendet wurden ein vierstelliger Bargeldbetrag, Schmuck, eine Uhrensammlung, Silbermünzen sowie zwei Goldbarren. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Zusammenhang zwischen den Taten ausgegangen.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. Hinweise der Polizei: Kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz bieten die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei in Siegburg an. Informationen sowie Terminvereinbarungen sind per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 möglich. #KEinbruch (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell