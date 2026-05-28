Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Fahrer eines Elektro-Kabinenrollers schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Mittwochabend (27. Mai) stürzte ein 53-jähriger Troisdorfer mit seinem elektrisch angetriebenen Kabinenroller beim Verlassen des Kreisverkehrs Spicher Straße/Pastor-Böhm-Straße. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde in ein Bonner Krankenhaus gebracht.

Zeugen berichteten, der bis zu 45 km/h schnelle Roller sei gegen 19 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Spicher Straße umgekippt und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Sie richteten das Fahrzeug wieder auf und befreiten den Fahrer.

Als die Polizei eintraf, versorgte ein Notarzt den Verletzten. Der Mann war ansprechbar, äußerte sich jedoch nicht zum Unfallhergang. Hinweise deuteten auf Alkoholkonsum hin, was ein Test mit knapp 2 Promille bestätigte. Im Krankenhaus entnahm man ihm eine Blutprobe. Einen Führerschein besaß er bereits nicht mehr - er war ihm wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden.

Der stark beschädigte Kabinenroller wurde abgeschleppt. Der Schaden an Fahrzeug und Verkehrszeichen beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (Bi)

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