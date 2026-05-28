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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Ladendieb schlägt elfmal zu

Sankt Augustin (ots)

Ein Ladendieb hat im vergangenen Jahr mindestens elfmal in derselben Filiale eines Sportgeschäfts in einem Sankt Augustiner Einkaufszentrum gestohlen - teils mehrmals am Tag. Die Videoüberwachung des Geschäfts dokumentierte die Taten.

In wenigen Fällen arbeitete der mutmaßliche Täter mit einem Komplizen zusammen. Dieser betrat das Geschäft mit einer präparierten Einkaufstasche, während der Dieb gezielt Waren auswählte. Anschließend packte er die Beute in die Tasche und beide verließen das Geschäft. Bei den Diebstählen verschwanden Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro.

Ein Gericht hat nun beschlossen, die Bilder der Überwachungskamera zur Fahndung zu veröffentlichen.

Wer erkennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02241 541-3321 entgegen. Die Bilder des Verdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/204932. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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