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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Offenes Seitenfenster bringt Polizisten auf die Spur

Sankt Augustin (ots)

Letzten Freitag (22. Mai) waren Polizisten des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg in ziviler Kleidung unterwegs. Sie fuhren mit dem Dienstwagen auf der Hauptstraße in Sankt Augustin-Niederpleis, als durch das geöffnete Fenster ein starker Cannabisgeruch ins Fahrzeug drang. Offensichtlich ging die Rauchwolke von einem vorausfahrenden Opel Mini-Van aus. Die Beamten hielten das Fahrzeug zur Kontrolle an.

Als sie an den Pkw herantraten, wurde der Geruch nochmals stärker. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Lohmar wurde auf den Konsum von Cannabis angesprochen und dieser räumte ein, gelegentlich einen Joint zu konsumieren. Letztmalig allerdings vor einigen Tagen. Die Polizisten hakten nochmal nach und wiesen auf den angebrochenen Joint im Fußraum auf der Beifahrerseite hin.

Der 29-Jährige gab zu, dass der Konsum dann doch nicht solange zurück läge. Ein Drogentest vor Ort bestätigte den Konsum.

Das Fahrzeug blieb verschlossen am Kontrollort stehen und der Lohmarer musste eine Blutprobe wegen Drogenkonsums am Steuer abgeben. Bis auf Weiteres darf er kein Fahrzeug mehr führen. Die Straßenverkehrsbehörde wurde informiert. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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