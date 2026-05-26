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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kollision im Gegenverkehr - Fahrer nach Flucht festgenommen

Lohmar (ots)

Am frühen Samstagabend (23. Mai) steuerte ein 33-jähriger Mann einen Opel-Minivan auf der Hauptstraße in Lohmar Richtung Ortskern. Aus Siegburg kommend, geriet er in Höhe einer Tankstelle vermutlich wegen der Nutzung eines Smartphones auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit dem Range Rover eines 26-jährigen Lohmarers zusammen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Der 33-Jährige floh mit seinem Wagen von der Unfallstelle, kam jedoch nicht weit. Mit einem Reifenschaden ließ er den Opel in der Bachstraße stehen. Als die Polizei eintraf, stritt er ab, der Fahrer gewesen zu sein. Zeugenaussagen widerlegten jedoch seine Behauptung.

Der Mann, dessen Identität zunächst unklar war, stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab etwa 2,5 Promille. Die Überprüfung des Opels mit Bochumer Kennzeichen deutete darauf hin, dass das Fahrzeug gestohlen oder unterschlagen sein könnte.

Die Polizei nahm den 33-Jährigen vorläufig fest und stellte den Wagen als Beweismittel sicher. Auf der Wache entnahm man ihm Blutproben und identifizierte ihn eindeutig. Der Fahrer, ein Staatsbürger der Republik Moldau, besitzt keine Fahrerlaubnis.

Da er einen Wohnsitz bei Verwandten in Deutschland nachweisen konnte, durfte er nach Zahlung einer Sicherheitsleistung vorerst gehen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Opel-Minivans dauern an. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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