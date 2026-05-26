Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin flieht zu Fuß vor Polizeikontrolle

Much (ots)

In der Nacht zum Samstag (23. Mai) gegen 03.00 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Hauptstraße in Much ein Mercedes mit zwei Insassen auf. Das Auto fuhr ungewöhnlich langsam. Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen, um die Personen zu kontrollieren.

Die 42-jährige Fahrerin bemerkte dies offenbar, bog sofort in Richtung Friedhof ab und beschleunigte. Die Polizisten folgten dem Wagen und sahen, wie die Frau und ihr unbekannter Begleiter ausstiegen und zu Fuß über das Friedhofsgelände flüchteten.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Schließlich blieb die Frau auf Aufforderung stehen. Ihr Begleiter entkam, indem er über einen Zaun kletterte.

Die 42-Jährige roch nach Alkohol, sprach undeutlich und ein Test ergab 1,1 Promille. Ein Drogentest wies zudem Spuren von Cannabis und Amphetamin nach.

Auf der Polizeiwache gab die Frau Blutproben ab. Die Beamten behielten ihren Führerschein ein und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein. (Bi)

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