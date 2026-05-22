Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin auf Friedhof überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (21. Mai) ist eine 81-jährige Frau auf dem Friedhof an der Straße "Am Langohr" in Niederkassel Opfer eines Raubes geworden. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte Täter flüchtete vom Tatort.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die 81-Jährige gegen 14:30 Uhr auf dem Friedhof auf, als ein unbekannter Mann plötzlich auf sie zulief und sie umstieß. Anschließend riss der Tatverdächtige ihr die goldene Halskette und einen goldenen Ohrring vom rechten Ohr ab. Dabei wurde das Ohrläppchen der Seniorin verletzt.

Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte, den Rucksack vom Rücken der Frau zu entwenden. Ein auf das Geschehen aufmerksam gewordener Zeuge machte sich bemerkbar, woraufhin der Täter von der Geschädigten abließ und ohne Rucksack zu Fuß über die Südstraße in Richtung Rheidter Straße flüchtete.

Der Ersthelfer verständigte den Notruf und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die Verletzte. Nach medizinischer Erstversorgung kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Wert des entwendeten Schmucks wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 27 bis 34 Jahre alt - circa 175 bis 180 cm groß - kurze dunkelblonde Haare mit einer lichten Stelle am Hinterkopf - bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer blauen Jeansjacke - ggf. Vollbart

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

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