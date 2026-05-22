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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reifen von hochwertigen Fahrzeugen gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (21. Mai) zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr wurden im Troisdorfer Ortsteil Spich komplette Radsätze von zwei hochwertigen Fahrzeugen entwendet. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus.

Am Birkenweg war ein Porsche Macan auf einer Parkfläche abgestellt. Unbekannte Täter bockten das Fahrzeug mithilfe von Pflastersteinen auf und entwendeten alle Räder.

Eine ähnliche Tat ereignete sich am nahegelegenen Fichtenweg. Dort stand ein Porsche Panamera, der am Fahrbahnrand geparkt war, ebenfalls auf gestapelten Pflastersteinen. Auch in diesem Fall wurden die Räder gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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