Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lkw mit defekter Ladebordwand aus dem Verkehr gezogen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmorgen (20. Mai) gegen 08:30 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Buisdorfer Straße in Sankt Augustin einen 7,5-Tonnen-Lkw.

Das Fahrzeug, das mit Retouren einer Bäckerei beladen war, wies Mängel im Bereich der Ladebordwand auf. Diese ließ sich händisch mehrere Zentimeter weit öffnen und stellte damit eine Verkehrsunsicherheit dar.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass die am Kennzeichen angebrachte Plakette der Hauptuntersuchung und die entsprechende Eintragung in den Fahrzeugpapieren gefälscht sein könnten. Anhand der Zulassungsbescheinigung stellten die Beamten fest, dass die letzte Hauptuntersuchung im Dezember 2023 durchgeführt worden war. Da Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen jährlich zur Hauptuntersuchung vorgeführt werden müssen, wurde das Fahrzeug nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt stillgelegt.

Neben der festgestellten Verkehrsunsicherheit besteht der Verdacht der Urkundenfälschung. Die Einsatzkräfte stellten die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung sicher und untersagten die Weiterfahrt mit dem Lkw. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein. (Re)

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