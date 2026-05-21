Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Quad vor Wohnhaus gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lohmar (ots)

In der Nacht von Dienstag (19. Mai) auf Mittwoch (20. Mai) wurde in Lohmar ein Quad entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen sah der Eigentümer sein Quad des Typs Dune 900 LX EFI des Herstellers Troxus mit dem amtlichen Kennzeichen SU-U1398 zuletzt am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr vor seiner Wohnanschrift an der Grünaggerstraße. Das Fahrzeug war durch zwei Schlösser gesichert.

Am Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass das rund 4.000 Euro teure Quad entwendet worden war. Eines der beiden Schlösser lag aufgebrochen am Tatort. Da sich die Fahrzeugschlüssel weiterhin im Besitz des Eigentümers befinden, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auf welche Weise die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug entwenden konnten.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Bereich der Grünaggerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib des gestohlenen Quads machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

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