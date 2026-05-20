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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertige Armbanduhr von Handgelenk gerissen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (19. Mai) kam es gegen 20:30 Uhr vor einem Restaurant an der Orestiadastraße in Siegburg zu einem Raubdelikt, bei dem ein 59-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine rot-blaue Armbanduhr des Herstellers Rolex im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte die Armbanduhr zuvor auf einer Internet-Verkaufsplattform zum Verkauf angeboten. Anfang Mai nahm ein bislang unbekannter Mann Kontakt zu dem Inserat auf. Über einen Messenger-Dienst einigten sich beide auf einen Kaufpreis von 20.000 Euro und vereinbarten einen Termin zur Übergabe für den 19. Mai.

Zur vereinbarten Zeit erschienen zwei unbekannte Männer mit einem Pkw am Treffpunkt vor einem Restaurant an der Orestiadastraße. Der Geschädigte übergab einem der Männer die Armbanduhr zur Begutachtung. Im Gegenzug erhielt er einen Aktenkoffer, in dem sich das vereinbarte Bargeld befinden sollte.

Da dem 59-Jährigen die Situation verdächtig erschien, forderte er die Uhr zurück. Als er diese wieder an seinem Handgelenk befestigen wollte, riss einer der Tatverdächtigen die Rolex gewaltsam vom Handgelenk des Mannes. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu seinem Komplizen, der bereits in einem weißen BMW wartete. Beide entfernten sich mit der entwendeten Uhr in bislang unbekannte Richtung.

Bei der späteren Überprüfung des übergebenen Aktenkoffers stellte der Geschädigte fest, dass die darin befindlichen 100-Euro-Scheine mutmaßlich Falschgeld sind. Das Geld wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger:

   -	circa 175 cm groß -	Glatze -	schwarze Brille -	bekleidet mit 
einem braunen Leinenhemd und heller Leinenhose

2. Tatverdächtiger:

   -	circa 180 cm groß -	dunkler Vollbart

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu einem weißen BMW im Bereich der Orestiadastraße geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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