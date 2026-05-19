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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Im Troisdorfer Ortsteil Sieglar ist am Montag (18. Mai) ein Pkw entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben des Fahrzeughalters hatte dieser seinen weißen Lexus mit dem amtlichen Kennzeichen SU-NX350 gegen 10:30 Uhr verschlossen auf einem Parkplatz an der Kettelerstraße abgestellt. Als er rund drei Stunden später zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass sich das Fahrzeug nicht mehr dort befand.

Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass unbekannte Täter das Funksignal des mit einem Keyless-System ausgestatteten Fahrzeugs abgefangen haben, um dieses zu öffnen und anschließend zu entwenden. Die Originalfahrzeugschlüssel befinden sich weiterhin im Besitz des Geschädigten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Fahrzeuge mit Keyless-Go-System nach Möglichkeit die Komfortfunktion zu deaktivieren oder Fahrzeugschlüssel in geeigneten, abschirmenden Behältnissen aufzubewahren, um ein Abfangen des Funksignals zu verhindern. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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