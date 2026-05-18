Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 14-jähriger Dieb schlägt Ladendetektiv und hat Taschen voller Drogen

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagmittag (16. Mai) beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes in der HUMA Sankt Augustin drei verdächtige Jugendliche. Während einer an der Selbstbedienungskassen zahlte, verließen seine Begleiter die Kassenzone ohne zu bezahlen.

Der Sicherheitsmann sprach die drei hinter der Kasse an. Ein 14-jähriger Siegburger schlug ihm ins Gesicht, und alle Verdächtigen flohen in Richtung Südstraße. Der Ladendetektiv holte den 14-Jährigen ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der junge Siegburger hatte zwei Dosen Energydrink und eine Rolle Kaubonbons stehlen wollen.

Die Beamten durchsuchten den Jugendlichen nach Ausweispapieren und fanden in seiner Umhängetasche zahlreiche Druckverschlussbeutel mit Marihuana.

Der leicht verletzte Ladendetektiv suchte selbstständig einen Arzt auf.

Wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl und Drogenhandel nahmen die Beamten den 14-Jährigen vorläufig fest. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Polizeiwache übergaben sie ihn einer Erziehungsperson.

Die Ermittlungen zu den flüchtigen Mittätern dauern an. (Bi)

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