Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kosmetikstudio - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (11. Mai), 18:00 Uhr, und Dienstag (12. Mai), 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Schönheitssalon an der Ringstraße in Siegburg.

Vermutlich in der Nacht hebelten Unbekannte die Eingangstür des Geschäfts auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Perücken und Gesichtscremes in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Zudem stahlen die Tatverdächtigen einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit gesehen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz erhalten Privatpersonen und Gewerbetreibende bei den Spezialisten der Kriminalpolizei. Für Termine und weitere Informationen kontaktieren Sie vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. #Keinbruch (Re)

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