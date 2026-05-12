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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hoher Schaden an Fassade durch Steinwürfe

Sankt Augustin (ots)

Unbekannte haben die Fassade des HUMA-Einkaufszentrums mit Steinwürfen schwer beschädigt. Ein Verantwortlicher informierte am Montagmorgen (11. Mai) die Polizei und erstattete Anzeige.

Vermutlich am Wochenende zuvor (9. und 10. Mai) warfen die Täter gezielt Steine, die sie aus Gabionen entlang der Gehwege entnahmen, auf Schaufensterscheiben, Rolltore und Fassadenteile zur Bonner Straße hin. Der entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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