Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte erbeutet Gutscheincodes nach Telefonanruf

Hennef (ots)

Am Sonntagmorgen (10. Mai) ist eine 24-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle in Hennef Opfer einer Betrugsmasche geworden. Unbekannte Täter erlangten durch die Herausgabe von Gutscheincodes einen Vermögensschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gegen 10:00 Uhr erhielt die 24-Jährige während ihrer Arbeit einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin einer IT-Firma ausgab. Die Anruferin erklärte, dass das Kassensystem der Tankstelle überprüft werden müsse und gab an, dies bereits mit dem Vorgesetzten der Mitarbeiterin abgesprochen zu haben.

Die Tankstellenmitarbeiterin versuchte daraufhin, ihren Chef telefonisch zu erreichen, konnte ihn jedoch nicht kontaktieren. Kurz darauf meldete sich die unbekannte Frau erneut und forderte die 24-Jährige auf, zur angeblichen Überprüfung mehrere Guthabenkarten im Kassensystem zu aktivieren und die jeweiligen Aktivierungscodes telefonisch mitzuteilen.

Im Glauben, berechtigt zu handeln, gab die Mitarbeiterin die Codes weiter. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise:

Geben Sie niemals Aktivierungs- oder Gutscheincodes an unbekannte Personen weiter. Nach der Aktivierung stellen diese Codes einen unmittelbaren Geldwert dar. Lassen Sie sich nicht auf telefonische Aufforderungen mit ungewöhnlichen oder dubiosen Forderungen ein. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und informieren Sie Ihre Vorgesetzten oder die Polizei. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen. Vereinbaren Sie gegebenenfalls einen späteren Rückruf, um die Angaben zunächst zu überprüfen. (Re)

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