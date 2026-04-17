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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Frontalzusammenstoß auf der K 127 mit zwei Schwerverletzten

Ransbach-Baumbach (ots)

Am 17.04.2026 wurde die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen gegen 11:00 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw auf der K 127 zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert in Kenntnis gesetzt. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer und alleinigen Insassen wurden hierbei schwer verletzt. Eine Person ist in ihrem Pkw eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu werden aufgenommen. Beide Verletzten Personen werden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624/9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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