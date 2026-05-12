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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugensuche nach Taschendiebstahl

Troisdorf (ots)

Am Montagnachmittag (11. Mai) brachte eine Zeugin eine grüne Umhängetasche zur Polizeiwache in Troisdorf. Sie hatte die Tasche bei ihrer Heimkehr vor ihrer Haustür in der Kronprinzenstraße entdeckt. In der Tasche lagen persönliche Gegenstände, Portemonnaies und ein Mobiltelefon. Während die Polizisten die Sachen durchsuchten, klingelte das Telefon. Eine Beamtin nahm ab und sprach mit der Besitzerin der Tasche, die kurz darauf auf der Wache erschien.

Die 73-jährige Troisdorferin berichtete, dass ihr die Tasche vermutlich gegen 13.15 Uhr aus dem Korb ihres Rollators gestohlen wurde. Sie hatte zuvor Kontoauszüge bei ihrer Bank an der Kölner Straße/Ecke Wilhelmstraße geholt. Wenige Minuten später war die Tasche verschwunden. Aus ihrem Portemonnaie fehlten die Bankkarte und etwa 50 Euro Bargeld.

In der Tasche fand sich zudem ein rotes Lederportemonnaie, das nicht der 73-Jährigen gehörte. Die Ermittlungen zur Herkunft dieser vermutlich ebenfalls gestohlenen Geldbörse laufen noch.

Die Polizei Troisdorf sucht Zeugen, die am Montagmittag gegen 13.15 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Kölner Straße/Wilhelmstraße gemacht haben. Hinweise bitte unter 02241 541-3221.

Um Taschendiebstähle zu verhindern, rät die Polizei, stets aufmerksam und Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Tragen Sie Wertgegenstände körpernah und möglichst unter der Kleidung in verschlossenen Taschen. Sollten Sie Opfer eines Taschendiebstahls werden, verständigen Sie umgehend die Polizei. #AugenaufTaschezu (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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