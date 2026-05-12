Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Troidorf (ots)

Zwischen Freitagabend (08. Mai) und Montagmorgen (11. Mai) brachen Unbekannte in Troisdorf mehrere Handwerkerfahrzeuge auf. Sie schnitten Löcher in die Schiebetüren der Kleintransporter und öffneten so die Verriegelungen. Ihr Ziel: Profi-Elektrowerkzeuge.

Die Fahrzeuge standen auf der Straße vor den Häusern oder in den Einfahrten der Handwerker. Die Tatorte befinden sich im Ginsterweg, in der Telegrafstraße und der Maarstraße im Ortsteil Spich. Weitere Fahrzeuge wurden in der Hannoverschen Straße am Rotter See und in der Bebelstraße in Friedrich-Wilhelms-Hütte aufgebrochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit den Autoaufbrüchen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden.

Präventionstipps für Handwerksbetriebe:

Mechanische und elektronische Sicherungen

- Einbau einer Diebstahlwarn-/ Alarmanlage in das Fahrzeug

Sicherungen, die durch Alarm optisch und akustisch den Dieb bei seiner Arbeit stören/abschrecken. Warnaufkleber, die durch ihre optische Wirkung dem Dieb "erschwerte Arbeit" signalisieren.

- Zusatzsicherungen am Fahrzeug

Verriegeln Sie Türen und Kofferraum mit zusätzlich verbauten Bolzenriegelschlössern. Diese haben besonders lange und stabile Bolzen. Sichern Sie Fenster von innen mit Metallgittern.

- Wertbehältnisse im Fahrzeug

Installieren Sie fest mit dem Fahrzeug montierte Wertbehältnisse, in die Sie Gegenstände legen können.

- Zusatzsicherung der Werkzeuge

Sichern Sie Werkzeugkoffer und Kisten mit geprüften Schlössern und Ketten im Fahrzeugladeraum. Eine Kombination mehrerer Sicherungen ist besonders wirkungsvoll.

Das Anbringen von versteckt verbauten Ortungsgeräten in Werkzeugkoffern ermöglicht den Nachweis, dass es sich bei dem Werkzeug um Diebesgut handelt.

Verhaltensweisen

Lassen Sie keine Wertsachen oder Werkzeuge im Fahrzeug zurück Autoknacker suchen solche Tatgelegenheiten. Durch umsichtiges Verhalten vermeiden Sie, Opfer zu werden!

- Abstellort des Fahrzeugs sorgfältig auswählen

Nutzen Sie eine abschließbare Garage. Oder: Stellen Sie Ihr Fahrzeug an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Schließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzzeitiger Abwesenheit immer ab.

- Werkzeuge auflisten und Individualnummern notieren

Notieren Sie sich die Individualnummern Ihrer Werkzeuge und Maschinen und schreiben Sie diese auf. Die Rechnung enthält meist nur die Typenbezeichnung. Kennzeichnen Sie Ihr Werkzeug individuell Geben Sie Ihrem Eigentum die eigene (Farb-)Note. Dies erschwert den Weiterverkauf.

Kennzeichnen Sie Ihr Werkzeug und Ihre Werkzeugkoffer möglichst unveränderbar und großflächig mit Firmennamen, Fahrzeugkennzeichen oder Telefonnummer.

Nutzen Sie dazu am besten:

- Brand- oder Brennstempel - Gravuren, mindestens aber: - Wasserfeste Stifte - Firmenaufkleber

- Kennzeichnen Sie auch Ihre Benutzerhandbücher.

Vorteil: Die Polizei kann anhand der angebrachten Markierungen sofort den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln und das Diebesgut zurückgeben. (Bi)

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