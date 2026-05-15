Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Sturz in Unterführung

Hennef (ots)

Ein 67-jähriger Windecker stürzte am Donnerstagmittag (14. Mai) in Hennef mit seinem Fahrrad. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und kam ins Krankenhaus.

Zeugen fanden den bewusstlosen Mann gegen 15.45 Uhr in der Unterführung unter dem Hennefer Bahnhof und alarmierten Rettungsdienst und Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 67-Jährige die Rampe der Unterführung von der Bahnhofstraße hinunter. Am Ende der Rampe zweigt die Unterführung rechtwinklig ab. Vermutlich verlor der Windecker dort die Kontrolle über sein Rennrad und prallte gegen die Betonwand, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Oberbergischen Kreis sicherte die Unfallspuren. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter ergaben sich nicht. Es deutet jedoch darauf hin, dass der 67-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (Bi)

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