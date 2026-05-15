Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junger Mann stürzt mit geliehenem Quad - Rettungshubschrauber bringt ihn in Klinik

Windeck (ots)

Am Mittwoch (13. Mai) verunglückte ein 18-Jähriger auf der Bundesstraße 256 nahe Windeck-Rosbach. In einer Linkskurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ein Quad, prallte gegen die Schutzplanke und stürzte. Das Suzuki-Quad kam wenige Meter weiter zum Stillstand.

Der junge Mann aus dem Landkreis Altenkirchen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur Behandlung in eine Unfallklinik nach Köln. Das stark beschädigte Quad ließ die Polizei abschleppen. Ein Ersthelfer erklärte vor Ort, das Quad gehöre ihm. Der 22-jährige Rheinland-Pfälzer gab an, er habe mit dem 18-Jährigen die Fahrzeuge getauscht. Während der Jüngere mit dem Quad unterwegs war, fuhr der Ältere dessen Kleinkraftrad.

Beide Männer besitzen keine gültige Fahrerlaubnis für das jeweilig genutzte Fahrzeug des anderen. Die Polizei erstattete Strafanzeigen und informierte die Straßenverkehrsbehörde. (Bi)

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