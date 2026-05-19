Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (18. Mai) kam es im Einmündungsbereich Asselbachstraße / Mauspfad in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Troisdorfer gegen 07:50 Uhr mit einem Kleintransporter den Mauspfad aus Richtung Belgische Allee kommend in Fahrtrichtung Altenrather Straße und beabsichtigte, den Einmündungsbereich geradeaus zu passieren. Zeitgleich war ein 44-jähriger Mann aus Lohmar mit seinem Toyota auf dem Mauspfad in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte nach links in die Asselbachstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision geriet der Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Toyota des 44-Jährigen wurde zudem gegen einen dahinterfahrenden Renault einer 62-jährigen Frau aus Windeck geschleudert.

Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Die Polizei leitete gegen den 44-jährigen Toyota-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls ein. (Re)

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