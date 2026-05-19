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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - E-Scooter entwendet

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Zwischen Sonntag (17. Mai), 22:00 Uhr, und Montag (18. Mai), 17:00 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus an der Neuenhauser Straße in Neunkirchen-Seelscheid Ziel eines Einbruchs.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten, die im Anschluss einbruchtypisch durchsucht wurden. Die Unbekannten entwendeten einen E-Scooter in einem Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuenhauser Straße im Ortsteil Hochhausen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3121 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos Beratung durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #KEinbruch (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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