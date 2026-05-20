PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Cash Trapping - Polizei sucht nach Tatverdächtigen und möglichen Geschädigten

Siegburg (ots)

In einer Bankfiliale am Markt in Siegburg kam es Mitte April 2026 zu zwei Fällen der bekannten Betrugsmasche "Cash Trapping". Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl mögliche Geschädigte als auch Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Beim sogenannten Cash Trapping manipulieren Täter Geldautomaten so, dass ausgegebene Geldscheine im Ausgabeschacht zurückgehalten werden. Hierzu wird eine Vorrichtung - häufig in Form einer angebrachten Verblendung oder Klebefolie - am Geldausgabefach befestigt. Für Kundinnen und Kunden entsteht dadurch der Eindruck, der Automat sei defekt oder habe kein Bargeld ausgegeben. Die Geldscheine werden nicht wieder eingezogen und können anschließend von den Tätern entnommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am 11. April 2026 zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr sowie am 23. April 2026 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr ein Geldautomat in einer Bankfiliale am Markt in Siegburg manipuliert. Ein bislang unbekannter Täter soll eine Vorrichtung angebracht haben, mit der ausgezahltes Bargeld zurückbehalten wurde. Es ist davon auszugehen, dass der Täter die zurückgehaltenen Geldbeträge im Anschluss an sich nahm.

Auf Aufzeichnungen einer Videoüberwachung ist ein bislang unbekannter schwarzer Mann zu erkennen, der sich während des Tatzeitraums mutmaßlich mit mehreren Geschädigten unterhalten hatte. Dabei könnte es sich um den Tatverdächtigen handeln.

Die Polizei bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen versucht haben, an den betroffenen Geldautomaten Bargeld abzuheben, jedoch kein Geld erhalten haben, oder die von einem unbekannten Mann angesprochen wurden, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Hinweise der Polizei zum Schutz vor "Cash Trapping":

   -	Seien Sie aufmerksam, wenn ein Geldautomat kein Bargeld ausgibt,
insbesondere wenn auf dem Display keine Fehlermeldung angezeigt wird.
-	Kontrollieren Sie den Ausgabeschacht und die Verblendung des 
Automaten sorgfältig auf mögliche Manipulationen. -	Lassen Sie sich 
am Geldautomaten nicht von unbekannten Personen ablenken und 
verlassen Sie den Automaten nicht vorschnell. -	Informieren Sie bei 
Verdachtsfällen umgehend die Bank sowie die Polizei und verbleiben 
Sie am Geldautomaten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 12:26

    POL-SU: Hochwertige Armbanduhr von Handgelenk gerissen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Siegburg (ots) - Am Dienstagabend (19. Mai) kam es gegen 20:30 Uhr vor einem Restaurant an der Orestiadastraße in Siegburg zu einem Raubdelikt, bei dem ein 59-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine rot-blaue Armbanduhr des Herstellers Rolex im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:31

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - E-Scooter entwendet

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Zwischen Sonntag (17. Mai), 22:00 Uhr, und Montag (18. Mai), 17:00 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus an der Neuenhauser Straße in Neunkirchen-Seelscheid Ziel eines Einbruchs. Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten, die im Anschluss ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:28

    POL-SU: Pkw entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - Im Troisdorfer Ortsteil Sieglar ist am Montag (18. Mai) ein Pkw entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach Angaben des Fahrzeughalters hatte dieser seinen weißen Lexus mit dem amtlichen Kennzeichen SU-NX350 gegen 10:30 Uhr verschlossen auf einem Parkplatz an der Kettelerstraße abgestellt. Als er rund drei Stunden später zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren