Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Cash Trapping - Polizei sucht nach Tatverdächtigen und möglichen Geschädigten

Siegburg (ots)

In einer Bankfiliale am Markt in Siegburg kam es Mitte April 2026 zu zwei Fällen der bekannten Betrugsmasche "Cash Trapping". Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl mögliche Geschädigte als auch Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Beim sogenannten Cash Trapping manipulieren Täter Geldautomaten so, dass ausgegebene Geldscheine im Ausgabeschacht zurückgehalten werden. Hierzu wird eine Vorrichtung - häufig in Form einer angebrachten Verblendung oder Klebefolie - am Geldausgabefach befestigt. Für Kundinnen und Kunden entsteht dadurch der Eindruck, der Automat sei defekt oder habe kein Bargeld ausgegeben. Die Geldscheine werden nicht wieder eingezogen und können anschließend von den Tätern entnommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am 11. April 2026 zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr sowie am 23. April 2026 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr ein Geldautomat in einer Bankfiliale am Markt in Siegburg manipuliert. Ein bislang unbekannter Täter soll eine Vorrichtung angebracht haben, mit der ausgezahltes Bargeld zurückbehalten wurde. Es ist davon auszugehen, dass der Täter die zurückgehaltenen Geldbeträge im Anschluss an sich nahm.

Auf Aufzeichnungen einer Videoüberwachung ist ein bislang unbekannter schwarzer Mann zu erkennen, der sich während des Tatzeitraums mutmaßlich mit mehreren Geschädigten unterhalten hatte. Dabei könnte es sich um den Tatverdächtigen handeln.

Die Polizei bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen versucht haben, an den betroffenen Geldautomaten Bargeld abzuheben, jedoch kein Geld erhalten haben, oder die von einem unbekannten Mann angesprochen wurden, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Hinweise der Polizei zum Schutz vor "Cash Trapping":

- Seien Sie aufmerksam, wenn ein Geldautomat kein Bargeld ausgibt, insbesondere wenn auf dem Display keine Fehlermeldung angezeigt wird. - Kontrollieren Sie den Ausgabeschacht und die Verblendung des Automaten sorgfältig auf mögliche Manipulationen. - Lassen Sie sich am Geldautomaten nicht von unbekannten Personen ablenken und verlassen Sie den Automaten nicht vorschnell. - Informieren Sie bei Verdachtsfällen umgehend die Bank sowie die Polizei und verbleiben Sie am Geldautomaten. (Re)

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