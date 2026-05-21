Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (20. Mai) kam es im Einmündungsbereich der Nelson-Mandela-Straße / Willy-Brandt-Ring in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Troisdorfer gegen 15:30 Uhr mit seinem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang des Willy-Brandt-Rings aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung Troisdorf. Im Bereich der Einmündung zur Nelson-Mandela-Straße beabsichtigte er, diese geradeaus zu überqueren.

Zeitgleich war eine 42 Jahre alte Frau aus Siegburg mit einem VW auf der Nelson-Mandela-Straße unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Siegburg auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs, das ebenfalls abbiegen wollte, musste sie ihren Pkw zunächst anhalten. Als sie anschließend ihre Fahrt fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer.

Der 56-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Pedelec als auch der Pkw wurden beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei leitete gegen die 42-jährige Autofahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

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