PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (20. Mai) kam es im Einmündungsbereich der Nelson-Mandela-Straße / Willy-Brandt-Ring in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Troisdorfer gegen 15:30 Uhr mit seinem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang des Willy-Brandt-Rings aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung Troisdorf. Im Bereich der Einmündung zur Nelson-Mandela-Straße beabsichtigte er, diese geradeaus zu überqueren.

Zeitgleich war eine 42 Jahre alte Frau aus Siegburg mit einem VW auf der Nelson-Mandela-Straße unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Siegburg auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs, das ebenfalls abbiegen wollte, musste sie ihren Pkw zunächst anhalten. Als sie anschließend ihre Fahrt fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer.

Der 56-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Pedelec als auch der Pkw wurden beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei leitete gegen die 42-jährige Autofahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 11:10

    POL-SU: Lkw mit defekter Ladebordwand aus dem Verkehr gezogen

    Sankt Augustin (ots) - Am Mittwochmorgen (20. Mai) gegen 08:30 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Buisdorfer Straße in Sankt Augustin einen 7,5-Tonnen-Lkw. Das Fahrzeug, das mit Retouren einer Bäckerei beladen war, wies Mängel im Bereich der Ladebordwand auf. Diese ließ sich händisch mehrere Zentimeter weit öffnen und ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 11:05

    POL-SU: Quad vor Wohnhaus gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Lohmar (ots) - In der Nacht von Dienstag (19. Mai) auf Mittwoch (20. Mai) wurde in Lohmar ein Quad entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen sah der Eigentümer sein Quad des Typs Dune 900 LX EFI des Herstellers Troxus mit dem amtlichen Kennzeichen SU-U1398 zuletzt am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr vor seiner Wohnanschrift an der Grünaggerstraße. Das Fahrzeug war durch ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 13:20

    POL-SU: Cash Trapping - Polizei sucht nach Tatverdächtigen und möglichen Geschädigten

    Siegburg (ots) - In einer Bankfiliale am Markt in Siegburg kam es Mitte April 2026 zu zwei Fällen der bekannten Betrugsmasche "Cash Trapping". Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl mögliche Geschädigte als auch Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Beim sogenannten Cash Trapping manipulieren Täter Geldautomaten so, dass ausgegebene Geldscheine im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren