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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Terrassentür aufgebrochen - Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Hennef (ots)

Am Freitagmorgen (22. Mai) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Wehrstraße in Hennef eingedrungen. Sie nutzten die Methode des sogenannten Kittfalzstechens: Mit einem schmalen Werkzeug, etwa einem Schraubendreher, stachen oder hebelten sie die Glasdichtung der Terrassentür auf, griffen nach dem innen liegenden Griff und entriegelten ihn.

Durch die zum Garten gelegene Tür verschafften sich die Täter Zugang zum Haus. Sie durchsuchten Schränke und Kommoden im Erdgeschoss und im ersten Stock. Im Schlafzimmer fanden sie in einer Kommode Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Bewohnerin kehrte gegen 9.45 Uhr vom Einkaufen zurück. Sie hörte noch verdächtige Geräusche aus dem Garten, sah die Einbrecher jedoch nicht mehr. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Freitagmorgen zwischen 9.00 Uhr und 9.45 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt? Melden Sie sich bitte unter 02241 541-3521.

So schützen Sie sich vor Einbrüchen:

Abschließbare Fenstergriffe: Sie verhindern, dass der Griff gedreht werden kann, selbst wenn er durch die Dichtung erreicht wird.

Spezielle Beschläge: Griffe mit hohem Widerstand oder Sollbruchstellen erschweren das Aufhebeln.

Dichtungsschutz: Schutzprofile blockieren das Durchstechen der Glasdichtung.

Die Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Vorbeugung beraten Sie kostenlos, wie Sie Ihr Zuhause besser sichern können. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02241 541-4777 oder per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #Keinbruch

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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