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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Raubversuch auf Friedhof - 26-Jähriger in Haft

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (21. Mai) versuchte ein Unbekannter auf dem Friedhof "Am Langohr" in Niederkassel, eine 81-jährige Frau zu berauben. Er stieß sie zu Boden, um ihren Rucksack zu stehlen. Doch der Überfall scheiterte, und der Täter floh ohne Beute. Die Seniorin erlitt Verletzungen und kam ins Krankenhaus. (Wir baten um Zeugenhinweise: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6280148.)

Die Kriminalpolizei sicherte Videomaterial, das den mutmaßlichen Täter zeigt: einen 26-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Ermittlungen ergaben, dass er sich regelmäßig in Niederkassel aufhält.

Am Samstagabend (23. Mai) erkannte ein Polizist den Verdächtigen in einem Supermarkt in Mondorf - während seines Einkaufs in der Freizeit. Er alarmierte Kollegen, die den Mann an einer Bushaltestelle auf der Provinzialstraße vorläufig festnahmen.

Der wohnungslose Rumäne wurde am Pfingstsonntag dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr anordnete. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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