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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handtasche bei Grabpflege gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am Pfingstmontag (25. Mai) stahl ein Dieb einer 63-jährigen Frau die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb. Die Frau pflegte gegen 13.00 Uhr ein Grab auf dem Friedhof an der Gartenstraße in Sankt Augustin-Mülldorf und hatte ihr Fahrrad wenige Meter entfernt an einen Baum gelehnt.

In einem unbeobachteten Moment griff ein Unbekannter zu und verschwand mit der Handtasche. Er erbeutete die Geldbörse mit Bankkarten, Dokumenten, weniger als 100 Euro und das Smartphone der Frau.

Zeugen sahen einen verdächtigen jungen Mann, der trotz hochsommerlicher Temperaturen einen schwarzen Kapuzenpullover trug. Ob er der Täter ist, bleibt unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dieser Person oder anderen verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl. Hinweise bitte an die 02241 541-3321.

Um Taschendiebstähle zu verhindern, rät die Polizei, stets aufmerksam und Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Tragen Sie Wertgegenstände körpernah und möglichst unter der Kleidung in verschlossenen Taschen. Sollten Sie Opfer eines Taschendiebstahls werden, verständigen Sie umgehend die Polizei. #AugenaufTaschezu (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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