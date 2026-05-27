Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lkw mit gravierenden Mängeln stillgelegt

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Windeck (ots)

Ein Motorradpolizist stoppte am Pfingstsonntag (24. Mai) in Windeck einen Lkw mit erheblichen technischen Mängeln. Der Pritschenwagen war ihm aufgefallen, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war.

An einer Tankstelle nahe der Präsidentenbrücke hielt der Beamte das Fahrzeug an. Bei der Überprüfung des 40-jährigen Fahrers und seines 53-jährigen Beifahrers entdeckte er den verkehrsgefährdenden Zustand des Mercedes-Lkw: Abgefahrene Reifen, defekte Beleuchtung und ein völlig verrotteter Ladungsboden. Die Ladung drohte durchzubrechen und auf die Straße zu fallen.

Der Polizist entfernte die Kennzeichensiegel und legte den Lkw vor Ort still. Die beiden Insassen, rumänische Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland, hinterlegten eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeld.

Gegen den Halter des Lkw wurde ein weiteres Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Straßenverkehrsbehörde in Warendorf erhielt eine Mitteilung über den Vorfall. (Bi)

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