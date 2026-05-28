Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach versuchter Erpressung

Troisdorf (ots)

Mitte Mai 2026 wandte sich ein Mann an die Polizei in Troisdorf. Er berichtete, dass ihn eine zunächst unbekannte Person über einen Messenger-Dienst kontaktiert und bedroht habe. Hintergrund seien frühere Kontakte zu einer Frau gewesen. Der Unbekannte forderte 25.000 Euro und drohte bei Nichtzahlung mit Gewalt. Um seine Drohung zu untermauern, nannte er Details aus dem persönlichen Umfeld des Mannes sowie Aufenthaltsorte von dessen Familienangehörigen.

Die Kripo nahm sofort die Ermittlungen auf und identifizierte noch am selben Tag einen 42-jährigen Tatverdächtigen aus Troisdorf. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten den Verdächtigen zwar nicht an, fanden jedoch zwei mutmaßlich scharfe Schusswaffen.

Da die Ermittlungen den Verdacht der versuchten Erpressung weiter erhärteten, beantragte die Staatsanwaltschaft Bonn beim Amtsgericht Siegburg einen Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann.

Am Mittwoch (27. Mai) spürten Zivilfahnder den 42-Jährigen in der Troisdorfer Innenstadt auf und nahmen ihn ohne Widerstand fest. Bei der Festnahme entdeckten die Beamten zudem Betäubungsmittel, was ein weiteres Strafverfahren nach sich zog. Der Beschuldigte soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (Bi)

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