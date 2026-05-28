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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizeigewahrsam wegen Ruhestörung

Siegburg (ots)

Ein 48-jähriger Siegburger spielte in der Nacht zum 28. Mai in seiner Wohnung in Kaldauen laute Musik und ließ die Fenster offen. Die Nachbarn fühlten sich gestört und riefen die Polizei. Der offensichtlich alkoholisierte Mann reagierte verbal aggressiv und uneinsichtig. Er provozierte die Beamten, indem er die Musik immer wieder einschaltete. Um die Nachtruhe wiederherzustellen und weitere Störungen zu verhindern, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Nach seiner Ausnüchterung entließen sie ihn am Vormittag. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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