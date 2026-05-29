Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Hennef (ots)

Gestern Nachmittag (28. Mai) kollidierten auf der Stoßdorfer Straße in Hennef zwei Fahrzeuge frontal. Ein Auto geriet aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr.

Ein 83-jähriger Hennefer fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Bonner Straße. Seine 84-jährige Ehefrau saß neben ihm. Zeugen berichteten, der Golf sei plötzlich nach links in den Gegenverkehr gefahren und stieß frontal mit dem Audi eines 45-jährigen Lohmarers zusammen. Der Mann aus Lohmar hatte seine 8 und 10 Jahre alten Kinder dabei.

Die Senioren im Golf erlitten schwere Verletzungen und kamen in eine Bonner Klinik. Der 83-jährige Fahrer konnte bisher nicht zum Unfallhergang befragt werden. Auch der Audi-Fahrer und seine Kinder verletzten sich und wurden ins Krankenhaus bzw. in die Kinderklinik gebracht. Der 45-Jährige erklärte, der VW sei plötzlich auf seine Spur gezogen, und er habe nicht ausweichen können.

Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt zum Unfallhergang. (Bi)

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