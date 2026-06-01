Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Fußgängerinnen auf Fußgängerüberweg angefahren - Seniorinnen verletzt

Windeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (31. Mai) kam es auf der Rathausstraße (Bundesstraße 256) in Windeck-Rosbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden.

Gegen 16:00 Uhr beabsichtigten eine 78-jährige sowie eine 85-jährige Frau, beide aus Windeck, den Fußgängerüberweg auf der Rathausstraße in Höhe der Hausnummer 19 zu überqueren.

Zeitgleich befuhr eine 51-jährige Frau aus Katzwinkel (Rheinland-Pfalz) mit einem Seat die Rathausstraße aus Richtung Windeck-Au kommend in Fahrtrichtung Windeck-Schladern. Nach eigenen Angaben übersah die Fahrzeugführerin die beiden Seniorinnen, sodass es auf dem Fußgängerüberweg zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde die 78-Jährige schwer verletzt. Die 85-jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 51-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei leitete gegen die 51-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

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