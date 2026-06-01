PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Fußgängerinnen auf Fußgängerüberweg angefahren - Seniorinnen verletzt

Windeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (31. Mai) kam es auf der Rathausstraße (Bundesstraße 256) in Windeck-Rosbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden.

Gegen 16:00 Uhr beabsichtigten eine 78-jährige sowie eine 85-jährige Frau, beide aus Windeck, den Fußgängerüberweg auf der Rathausstraße in Höhe der Hausnummer 19 zu überqueren.

Zeitgleich befuhr eine 51-jährige Frau aus Katzwinkel (Rheinland-Pfalz) mit einem Seat die Rathausstraße aus Richtung Windeck-Au kommend in Fahrtrichtung Windeck-Schladern. Nach eigenen Angaben übersah die Fahrzeugführerin die beiden Seniorinnen, sodass es auf dem Fußgängerüberweg zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde die 78-Jährige schwer verletzt. Die 85-jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 51-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei leitete gegen die 51-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 12:09

    POL-SU: Mehrere Einbrüche in Wohnkomplex - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - Zwischen Donnerstag (28. Mai) und Freitag (29. Mai) kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen in einem Wohnkomplex am Azaleenplatz im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Am Freitag (29. Mai) meldete sich gegen 14:30 Uhr eine 64-jährige Bewohnerin bei der Polizei und gab an, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Die eingesetzten ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:04

    POL-SU: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere tausend Euro - Polizei warnt vor Betrugsmasche

    Eitorf (ots) - Am Freitag (29. Mai) ist es unbekannten Tätern in insgesamt vier Fällen gelungen, Seniorinnen und Senioren in der Eitorfer Innenstadt telefonisch zu täuschen und zur Herausgabe ihrer Bankkarten zu bewegen. Die mutmaßlichen Betrüger gaben sich am Telefon als Mitarbeitende von Geldinstituten aus und behaupteten, es habe unzulässige Zahlungsversuche ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:27

    POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Hennef (ots) - Gestern Nachmittag (28. Mai) kollidierten auf der Stoßdorfer Straße in Hennef zwei Fahrzeuge frontal. Ein Auto geriet aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Ein 83-jähriger Hennefer fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Bonner Straße. Seine 84-jährige Ehefrau saß neben ihm. Zeugen berichteten, der Golf sei plötzlich nach links in den Gegenverkehr gefahren und stieß frontal mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren