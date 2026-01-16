PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann greift nach Leistungserschleichung DB Mitarbeiter an

Mannheim (ots)

Donnerstagmittag (15. Januar) nutzte ein 36-Jähriger den Zug ohne gültiges Ticket. Später griff er einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG an.

Gegen 12:47 Uhr nutzte der algerische Staatsangehörige den ICE 595 von Frankfurt/ Main nach Mannheim. Bei der Ticketkontrolle durch den Zugbegleiter stellte sich heraus, dass der 36-Jährige über kein gültiges Ticket verfügte. Kurz vor dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof verhielt sich der Mann zudem ordnungsstörend im Zug und war im Begriff zu flüchten. Zur Verhinderung einer möglichen Flucht hielt der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Tatverdächtigen fest. Der 36-Jährige schlug dem 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht und verletzte den Geschädigten dadurch leicht. Zudem beleidigte der Tatverdächtige den 48-Jährigen verbal. Am Mannheimer Hauptbahnhof nahmen zwischenzeitlich alarmierte Kräfte der Bundespolizei den Tatverdächtigen fest.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass sich der algerische Staatsangehörige derzeit unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Aufenthaltes.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

