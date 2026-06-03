PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geldwechselautomat in Autowaschanlage aufgebrochen

Eitorf (ots)

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (01. auf 02. Juni) einen Geldwechselautomaten einer Autowaschanlage in Eitorf aufgebrochen und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Ein Mitarbeiter der Autowaschanlage an der Straße Im Auel hatte am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr während seines morgendlichen Kontrollgangs über das Gelände zunächst festgestellt, dass die Videoüberwachungskamera der benachbarten Firma mit dem Deckel eines Streugutkastens abgedeckt worden war.

Kurz darauf sah er, dass auf Höhe der Überwachungskamera der Geldwechselautomat bei den SB-Waschboxen aufgebrochen worden war. Durch ein aufgehebeltes Loch war die Geldkassette für Banknoten entfernt worden und lag in Einzelteilen auf dem Boden. Es wurden Scheine und Münzen im Wert von 350 Euro gestohlen.

Die hinzugerufene Polizei geht davon aus, dass der Geldwechselautomat mithilfe eines Winkelschleifers und einer Eisenstange aufgebrochen wurde und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02241 541-3421. (fh)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 12:26

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

    Hennef (ots) - Die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Hauses an der Schlesische Straße in Hennef reichte Einbrechern am Montagvormittag (01. Juni 2026) aus, um Bargeld und Schmuck zu stehlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Das Ehepaar verließ nach eigenen Angaben gegen 11:00 ihr Einfamilienhaus. Als sie gegen 12:00 Uhr vom Einkaufen zurückkehrten stellten ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 12:09

    POL-SU: Auffahrunfall zwischen Kleinkraftrad und Fahrrad - eine Person verletzt

    Siegburg (ots) - Am Montagmittag (01. Juni) kam es gegen 11:50 Uhr auf der Wilhelm-Ostwald-Straße in Höhe der Hausnummer 2 in Siegburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und der Fahrerin eines Kleinkraftrades. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Verkehrsteilnehmer die Wilhelm-Ostwald-Straße aus Richtung Dammstraße kommend in gleicher ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:14

    POL-SU: Zwei Fußgängerinnen auf Fußgängerüberweg angefahren - Seniorinnen verletzt

    Windeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (31. Mai) kam es auf der Rathausstraße (Bundesstraße 256) in Windeck-Rosbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Gegen 16:00 Uhr beabsichtigten eine 78-jährige sowie eine 85-jährige Frau, beide aus Windeck, den Fußgängerüberweg auf der Rathausstraße in Höhe der Hausnummer 19 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren