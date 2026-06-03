Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geldwechselautomat in Autowaschanlage aufgebrochen

Eitorf (ots)

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (01. auf 02. Juni) einen Geldwechselautomaten einer Autowaschanlage in Eitorf aufgebrochen und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Ein Mitarbeiter der Autowaschanlage an der Straße Im Auel hatte am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr während seines morgendlichen Kontrollgangs über das Gelände zunächst festgestellt, dass die Videoüberwachungskamera der benachbarten Firma mit dem Deckel eines Streugutkastens abgedeckt worden war.

Kurz darauf sah er, dass auf Höhe der Überwachungskamera der Geldwechselautomat bei den SB-Waschboxen aufgebrochen worden war. Durch ein aufgehebeltes Loch war die Geldkassette für Banknoten entfernt worden und lag in Einzelteilen auf dem Boden. Es wurden Scheine und Münzen im Wert von 350 Euro gestohlen.

Die hinzugerufene Polizei geht davon aus, dass der Geldwechselautomat mithilfe eines Winkelschleifers und einer Eisenstange aufgebrochen wurde und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02241 541-3421. (fh)

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